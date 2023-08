Dopo una lunga attesa corrisposti i bonus covid ai somministrati della sanità pescarese

È stato corrisposto il bonus covid per i lavoratori somministrati della sanità pescarese.

Dunque, dopo una lunga attesa, è stato liquidato il bonus grazie all'interessamento del sindacato Nidil Cgil.

Il decreto del ministero della Salute del 30 novembre 2021 prevedeva che tutti i lavoratori delle agenzie per il lavoro somministrati nella Asl e assunti al 1° maggio 2021 avessero diritto a un bonus economico straordinario di 791,76 euro a titolo di indennità covid.

«Solo ora, ad agosto 2023», si legge in una nota dell'organizzazione sindacale, «grazie a un interessamento diretto del Nidil Cgil Pescara e al conseguente intervento, è stata sbloccata la procedura ferma nella Asl. Lavoratrici e lavoratori, dunque, stanno ricevendo i pagamenti da parte delle agenzie.

«Se da un lato registriamo favorevolmente la soluzione della vicenda», affermano Luca Ondifero e Francesco D’Agresta del Nidil Cgil Pescara, dall’altro dobbiamo lamentare l’ennesimo ritardo burocratico, anche nei confronti di una categoria di lavoratori che tanto ha dato per il nostro Paese durante l’emergenza covid nonostante lo stato di incertezza e precarietà in cui si trovava e si trova tuttora». Il Nidil Cgil rimane a disposizione di coloro che, pur avendone i requisiti, non hanno ancora ricevuto il bonus.