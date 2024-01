L'Abruzzo alla Bit di Milano con 35 operatori, il maestro Enrico Melozzi e gli chef stellati di tutte e quattro le province

Uno spazio espositivo di 300 metri quadrati dove 35 operatori racconteranno l'Abruzzo nell'ambito di un ricco programma che nello stand vedrà la presenza del maestro Enrico Melozzi, degli chef stellati di tutte e quattro le province e cioè Niko Romito, Marcello Spadone, Davide Pezzuto e Arcangelo Tinari e anche la possibilità di immergersi nell'area metaverso per scoprire il territorio in realtà aumentata. Uno spazio su due livelli con al primo la sala conferenza, la zona cooking show e le postazioni degli operatori arricchite dal sistema multimediale che proietterà le suggestioni d'Abruzzo, e al secondo l'area accoglienza con gli assaggi dei prodotti tipici, compresi vini e spumanti del Consorzio di tutela vini.

uesti i numeri e i nomi con cui la Regione parteciperà dal 4 al 6 febbraio alla Bit (Borsa italiana del turismo) di Milano, la più importante manifestazione nazionale di settore che vedrà al Fieramilanocity l'Abruzzo ancora una volta in vetrina grazie al coordinamento congiunto dell’Assessorato regionale al Turismo e delle Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso d’Italia (L’Aquila-Teramo).

Cultura ed enogastronomia come elementi chiave di promozione del territorio per l'edizione 2024 della manifestazione il cui programma è stato presentato dall'assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario e i presidenti delle due camere di commercio, Antonella Ballone (camera di commercio del Gran Sasso d'Italia) e Gennaro Strever (camera di commercio Chieti-Pescara).

“Abbiamo allestito uno spazio importante per ospitare un numero importante di operatori abruzzesi che rappresentano l’intera offerta turistica regionale e per accogliere buyer, organizzazioni e tante persone che sono sempre più interessate a trascorrere le proprie vacanze in Abruzzo – ha detto D'Amario –. Una Regione che ho sempre definito con una battuta ‘uno dei segreti meglio custoditi d’Italia’ e che presenteremo anche attraverso immagini multimediali e una serie di eventi che valorizzano le nostre origini, la nostra identità e le nostre tradizioni culturali che oggi rappresentano uno dei principali driver nelle scelte del turista”. L'occasiona anche per ribadire che in quanto a turismo si è imboccata la strada giusta dato che, ha rimarcato D'Amario, “non solo siamo tornati ai livelli pre-covid ma siamo addirittura in doppia cifra di aumento rispetto al 2019 con un più 9 per cento circa del 2023 sul 2022. Questo ci fa capire che c’è sempre più voglia d’Abruzzo in Italia e nel mondo”.

Soddisfatta della collaborazione tra le camere di commercio e la Regione la presidente Ballone che ha palato di “una scelta che si rivela importante sia per la coesione dei nostri operatori sia per la nostra immagine all’esterno, un sistema che rende forte l’Abruzzo e genera nuova forza e spinta propulsiva sia per il prodotto mare sia per il rilancio delle aree interne”. D'altra parte, ha rimarcato Strever, “abbiamo bisogno di incrementare e mettere in rete tutte le strutture ricettive della nostra Regione, in maniera da agevolare la costruzione di pacchetti turistici”. Un territorio quello abruzzese, ha sottolineato, fatto non di catene alberghiere, ma delle grandi possibilità offerte da un modello strutturato di “accoglienza diffusa agile e di qualità, in grado di consolidare l’offerta per chi scegli la vacanza classica ma anche di intercettare le nuove tendenze del turismo slow, esperienziale, di vacanza attiva, spesso last minute e di breve durata”.

Come detto la presenza alla Bit 2024 punterà su cultura ed enogastronomia con il maestro Melozzi che farà un salto direttamente da Sanremo per raccontare l'esperienza della Notte dei Serpenti e delle tradizioni musicali abruzzesi che ha visto il successo della prima edizione svoltasi a Pescara. Nello stand Abruzzo anche la grande cucina del territorio grazie a Romito (ristorante Reale Casadonna) che sarà a Milano con i ragazzi dell'Accademia di alta formazione e specializzazione che il 5 febbraio parlerà degli investimenti fatti dalla Regione proprio sulla formazione degli operatori della ristorazione, a Spadone (La Bandiera), Pezzuto (d.One) e Tinari (Villa Maiella). Chef che porteranno in tavola l'eccellenza abruzzese accompagnata dai calici e i percorsi enoturistici del Consorzio tutela vini d'Abruzzo.

Spazio anche all'interattività con la possibilità di vivere un'esperienza unica nell'area metaverso dove grazie alla realtà virtuale, alla realtà aumentata e con l'aiuto del Qr code sarà possibile vivere un’esperienza immersiva nei principali luoghi di culto abruzzesi.

Molte altre le iniziative che saranno presentate nel corso dei tre giorni di fiera, prodotti diversificati tra mare e montagna ma anche proposte innovative su progetti specifici legate ai cammini ai parchi e alla scoperta delle bellezze paesaggistiche ed archeologiche dell’entroterra, con particolare attenzione ai borghi per valorizzare arte, tradizione, buona cucina e relax, benessere della persona e salvaguardia dell’ambiente insieme a proposte di vacanza attiva ed esperienziale.

I numeri delle "bellezze" d'Abruzzo

L’Abruzzo conta 26 presenze tra i Borghi più belli d’Italia e ben 46 riconosciuti come Borghi autentici d’Italia, oltre a 7 località premiate con Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e 9 classificate nelle Città delle grotte. A queste si aggiungono le 14 Bandiere Blu per la qualità delle acque (12 spiagge e i laghi di Scanno e Villalago) e le 10 Bandiere Verdi che premia le spiagge a misura di bambino, lungo i 130 chilometri di costa abruzzese lungo i quali si alternano arenili di sabbia dorata e fresche pinete, scogliere, promontori e calette di ciottoli, spiagge animate e lidi solitari, che fanno da corollario ai 3 parchi nazionali, a un parco regionale e alle 44 aree protette gran parte delle quali riserve naturali.