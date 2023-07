Riapertura e assegnazione dei box, così rinasce il mercato di via dei Bastioni

La consigliera comunale Zaira Zamparelli (Fratelli d'Italia) fa il punto, con IlPescara.it, sul bando per la riapertura e l'assegnazione dei box del mercato coperto di via dei Bastioni. E annuncia alcune migliorie che intende apportare al mercato di piazza Muzii.

"Come delegata ai mercati coperti, ho voluto che si riaprisse il bando per la struttura di Porta Nuova - spiega - e siamo soddisfatti perché la volta precedente avevamo messo a bando due box per enoteca e bar. Avendo già ricevuto delle domande, abbiamo deciso di riaprire subito il bando per far rinascere il mercato e donargli nuova vita. I lavori all'esterno sono stati completati, e dunque intorno al mercato è già stato tutto riqualificato. A breve cominceranno gli interventi di restyling anche all'interno della struttura. Io sto facendo di tutto per rilanciare il mercato coperto di via dei Bastioni".

Per quanto riguarda, invece, il mercato Muzii, Zamparelli spiega che "i contadini in questo momento sono posizionati in una zona dove purtroppo non c'è aria condizionata: pertanto, in questi giorni di grande caldo, la mia idea è di farli spostare nell'area antistante per far sì che sia loro sia i clienti possano stare meglio, vista appunto l'afa. Adesso sto aspettando la risposta da parte degli uffici preposti".