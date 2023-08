Scade l’8 settembre il bando di erogazioni della Fondazione Pescarabruzzo

La Fondazione Pescarabruzzo sostiene anche per il 2024 iniziative di soggetti terzi da realizzare prevalentemente nel territorio della provincia di Pescara. I campi di interesse del bando abbracciano la maggior parte delle aree di coesione sociale: dalla cultura, all’arte, all’istruzione, fino alla ricerca scientifica, alla salute pubblica e alla promozione dello sviluppo economico locale, per un totale di 500.000 euro, destinati ai più stimolanti e innovativi progetti di associazioni ed enti del territorio pescarese, dove la Fondazione opera con costanza da oltre trent’anni.

L’avviso pubblico si inserisce nelle attività annuali statutarie che la Pescarabruzzo offre alla comunità al fine di accrescere il benessere della popolazione in tutti gli ambiti della vita. Tante sono state le iniziative sostenute che hanno caratterizzato il 2023 per capacità di coinvolgere, interessare e alimentare la cultura, la socialità e la conoscenza del territorio. Tra queste, la Fondazione Pescarabruzzo ha sostenuto Terra Autentica, l’importante progetto turistico integrato, nato per tutelare, raccontare e anche per conservare l’identità, il patrimonio e la storia delle comunità della Provincia di Pescara.

Sono protagonisti dell’iniziativa non soltanto le circa 30 istituzioni comunali ma anche una serie di enti e istituzioni regionali e nazionali, tra le quali anche enti no profit e le numerose Pro Loco. Il bando per il sostegno ai progetti del 2024 scade dunque venerdì 8 settembre. L’avviso completo e la modulistica sono disponibili sul sito Internet www.fondazionepescarabruzzo.it. La richiesta dovrà essere compilata e inviata all’indirizzo di posta elettronica bandi.pescarabruzzo@pec.it. È consentita la consegna a mano esclusivamente nella mattinata dell' 8 settembre, dalle 9 alle 13, nella sede della Fondazione in Corso Umberto I n. 83.