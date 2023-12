Sono pescaresi le aziende con il maggior fatturato e l'incremento più alto a livello regionale: le classifiche

È pescarese l'azienda con il maggior fatturato a livello regionale: è la Fater (Spoltore), azienda storica specializzata nella produzione di prodotti igienico-sanitari per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa nata a gennaio del 1991 con i suoi 914milioni 458mila 671 euro (fatturato 2022). Azienda che, dal 2020 ad oggi ha continuato la sua crescita.

Se Pescara è prima nella classifica dei fatturati, prima lo è anche in quella relativa proprio alle aziende con il maggior tasso di crescita sul fatturato (riferito ad aziende sopra i 500mila euro): su tutti spicca infatti il Consorzio stabile vestino (Penne) che si occupa di lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni (azienda nata nel 2020) che è passata dagli 899mila 579 euro di fatturato del 2020 ai 12 milioni 171mila 93 euro del 2021 per un più 1.253 per cento registrato in un solo anno.

A incoronare la nostra provincia sui due podi è il Report Abruzzo che ha stilato entrambe le classifiche.

Al top delle 100 aziende abruzzesi con i maggiori fatturati ci sono 21 realtà pescaresi

Se la Fater è prima al quarto posto troviamo un'altra azienda del territorio e cioè la Cesar spa di Città Sant'Angelo che si occupa di commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale che ha chiuso il 2022 con 557milioni 978mila 644 euro di fatturato, in crescita sia rispetto al 2021 (534milioni 20mila 923 euro) che al 2020 (506 milioni 801mila 645 euro).

Terza azienda della provincia e decima a livello regionale è la Di Properzio commerciale srl, azienda di Pescara che si occupa commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati) ha chiuso il 2022 con un fatturato di 316 milioni 778mila 504 euro facendo un notevole balzo in avanti rispeto al 2021 chiusosi con 209milioni 671mila 616 euro (il 2020 aveva fatto registrare un fatturato di 104 milioni 203mila 811 euro).

Quarto posto (28esimo a livello regionale) per lo storico Molino e Pastificio De Cecco di Pescara, azienda nata nel 1927 e specializzata in produzione di paste alimentari e prodotti farinacei che nel 2022 ha registrato un fatturato di 133milioni 456mila 194 euro dopo un 2021 chiusosi con 94milioni 395mila 460 euro.

Quinta azienda della provincia e 29esima nella classifica generale delle aziende abruzzesi con i maggiori fatturati è la Tirreno press spa, agenzia di Pescara che si occupa di distribuzione libri giornali e riviste che ha nel 2022 ha chiuso con un fatturato di 133milioni 283mila 287 euro (nel 2021 era di 128milioni 780mila 904 euro).

Unica azienda che pur essendo tra le migliori della provincia ha fatto registrare un calo di fatturato dal 2020 al 2022 è la Adriatica press spa, anch'essa agenzia pescarese specializzata in distribuzione di libri, giornali e riviste, che ha chiuso il 2022 con 124milioni 464mila 527 euro: nel 2021 era di 128milioni 87mila 842 euro e nel 2020 di 134milioni 10mila 684 euro.

Scorrendo la classifica la sesta azienda migliore della provincia è la Ico di Pianella che si piazza 38esima. L'azienda che si occupa di fabbricazione di articoli di carta e cartone e nata nel 1977 ha registrato nel 2022 un fatturato di 105mila 978mila 975, in crescita rispetto ai due anni precedenti.

Quarantaquattresima e settima a livello provinciale la Safar distribuzione medicinali Abruzzo (Pescara) che ha chiuso il 2022 con 98milioni 22mila 356 euro migliorando la sua performance. Appena dietro (45esima e ottava per la provincia) l'albergo Bluserena di Montesilvano che ha chiuso con un fatturato di 95milioni 732mila 127 euro il 2022: ben più dei 60milioni 213mila 19 euro del 2021 e dei 32milioni 562mia 614 del 2020.

Pescara con Popoli torna in classifica con il 52esimo posto della Gran Guizza che ha chiuso il 2022 con 86milioni 418mila 670 euro, in costante crescita dal 2020 così come ha fatto la Cbre Gws Technical Division di Montesilvano (53esima nella classifica regionale e nona a livello provinciale). L'azienda che si occupa di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione ha chiuso il 2022 con un fatturato di 85milioni 592mila 144 euro.

Decima azienda migliore della provincia e 55esima a livello regionale la Società chimica di Bussi che ha fatturato nel 2022 81milioni 503mila 147 euro, praticamente il doppio del 2021 con 44milioni 593mila 101 euro.

Altra azienda leader del territorio l'agenzia pubblicitaria Pomilio Blumm che è undicesima a livello provinciale e 61esima a livello regionale con un fatturato nel 2022 di 74milioni 347mila 764 euro. Ancora Pescara al 65esimo posto (dodicesima per la provincia) con l'Epica srl che si occupa di commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento che ha chiuso il 2022 con 73milioni 683mila 984 euro di fatturato e sempre in crescita dal 2020. Un trend questo che si conferma sostanzialmente per tutte le aziende in classifica compresa la Proger spa (altri servizi di sostegno alle imprese) di Pescara, 67esima nella classifica complessiva con i suoi 69milioni 47mila 87 euro. Subito dietro c'è la Fratelli Coppola srl di Tocco da Casauria, altra azienda storica di lavorazione e conservazione di carne che chiude il 2022 con 65milioni 453mila 550 euro di fatturato.

Quindicesima azienda migliore della provincia e 72esima a livello regionale la Casa di cura privata Vilal Serena di Città Sant'Angelo che ha chiuso il 2022 con un fatturato di 64milioni 203mila 129. Al 78esimo posto (sedicesima della provincia) troviamo un'azienda pubblica e cioè l'Aca (Azienda comprensoriale acquedottistica) che nel 2022 ha registrato un fatturato di 60milioni 183mila 677 euro. Un solo posto dietro la Alma Cis slr di Pescara specializzata nell'installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione che ha chiuso il 2022 con un fatturato di 59milioni 974mila 785 euro.

Proseguendo nella classifica delle top 100 aziende con i fatturati maggiori Pescara ricompare all'85esimo posto con La Selva pesca (commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi) che con il suo fatturato 2022 di 58milioni 906mila 680 euro è diciottesima tra le migliori aziende della provincia.

Altre tre le aziende pescaresi presenti tra le prime cento a livello regionale e sono la Roman Style di Penne (confezione di articoli di abbigliamento) che è 94esima con un fatturato nel 2022 di 54milioni 24mila 116 euro; la Synergo (ospedali e case di cura generici) che è ventesima nella provincia e 95esima in regione con il suoi 53milioni 128mila 799 euro di fatturato. Chiude la classifica delle prime cento con il 96esimo posto regionale a il 21esimo a livello provinciale la Clean service srl (pulizia generale non specializzata di edifici) che nel 2022 ha registrato un fatturato di 52milioni 925mila 266 euro.

Le prime dieci aziende della provincia di Pescara con la maggior crescita (aziende con fatturato superiore a 500mila euro)

Come abbiamo già detto primo in classifica anche a livello regionale è il Consorzio stabile rilancio vestino che tra il 2020 e il 2021 ha fatto registrare una crescita del 1.253 per cento.

Sul podio con esso e cioè al terzo posto (seconda per la provincia) troviamo la Aulona Machinery srl (fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone) di Pescara che è passata dal milione 225mila 332 euro di fatturato del 2020 agli 11milioni 737mila 100 del 2021 per un più 858 per cento.

Quarta e terza in provincia la Olifield Service di Cepagatti che si occupa di attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale. Una crescita del 717 per cento per lei dal 2020 al 2021 con il fatturato passato da 997mila 579 euro del 2020 agli 8milioni 153mila 850 euro del 2021.

Quarta azienda con la maggior crescita della provincia (undicesima nella classifica regionale) è la Quality engineering srl che si occupa di attività professionali, scientifiche e tecniche cresciuta del 437 per cento: il fatturato nel 2020 era di un milione 169mila 555 euro, nel 2020 è arrivato a 6milioni 281mila 538 euro.

Al dodicesimo posto (quinta in provincia) troviamo la Giorgiani appalti srl (costruzioni edilizie) che è passata dai 694mila 971 euro di fatturato del 2020 ai 3milioni 605mila 290 del 2021 per un più 419 per cento di crescita.

Al sesto posto a livello provinciale e al diciassettesimo a livello regionale troviamo un'altra azienda pubblica e cioè Abruzzo Sviluppo che fa capo alla Regione e cresciuta in un anno del 370 per cento passando dal 766mila 832 euro del 2020 ai 3 milioni 607 mila 735 euro del 2021.

Si passa al 21esimo posto per ritrovare un'azienda di Pescara (settima a livello provinciale): la Cdv Engineering srl è cresciuta in un anno del 335 per cento passando dai 602mila 311 euro del 2020 ai 2 milioni 621mila 86 euro di fatturato del 2021. Stesso tasso di crescita per la Esa Solution (settima a livello provinciale anche lei dunque), azienda di Pescara che si occupa di attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale oltre che di pianificazione aziendale passata dal milione 363mila 485mila euro di fatturato del 2020 ai 5milioni 930mila 929 del 2021.

A chiudere la top ten di crescita per quanto riguarda le aziende della provincia troviamo l'Alpha srl di Montesilvano (22esima a livello regionale), azienda che si occupa di tinteggiatura e posa in opera di vetri che in un anno è cresciuta del 325 per cento passando da 527mila 992 euro di fatturato del 2021ai 2milioni 243mila 166 del 2021; la Bidberry, azienda di Pescara che si occupa di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica passata dal milione 388mila 433 euro di fatturato del 2020 ai 5milioni 712mila 640 del 2021 (311 per cento di aumento) e, infine, la Pescara Fuel srl (commercio al dettaglio di carburante per autorizzazione in esercizi specializzati) che è trentesima a livello regionale con una crescita di fatturato del 293 per cento (dai 990mila 696 euro del 2020 ai 3 milioni 894mila 474 euro del 2022).