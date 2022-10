Anche un'azienda di Città Sant'Angelo tra le 12 imprese sostenibili premiate dal Sole 24 Ore

C'è anche un'azienda della provincia di Pescara tra le 12 che hanno ricevuto da "Il Sole 24 Ore" il premio Impresa Sostenibile.

Si tratta del gruppo Xera srl di Città Sant'Angelo fondata da Donato Colleluori che è stata premiata a Roma.

L'azienda angolana si è aggiudicata il riconoscimento di Impresa Sostenibile nella categoria “Sostenibilità Ambientale”.

Il Sole 24 Ore e la Santa Sede, con il patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita, in collaborazione con la Piccola Industria di Confindustria e con Banco Bpm in qualità di main partner, hanno consegnato, a Roma, a 12 Pmi italiane il premio “Impresa Sostenibile”, nell’ambito della seconda edizione del “Forum Sostenibilità”, evento dedicato al confronto tra gli esperti, aziende e istituzioni su come trovare i giusti equilibri tra impresa, sviluppo, innovazione, strategia e responsabilità.

Il riconoscimento, introdotto quest’anno e che ha visto arrivare quasi 300 candidature in poco più di tre mesi, è nato per dare risalto a storie di Pmi che hanno fatto della sostenibilità una chiave fondamentale per affrontare e superare le crisi di questi ultimi anni, affinché il loro percorso possa rappresentare uno stimolo ed esempio per il rilancio del sistema economico e sociale. Il premio, lanciato a Trento in occasione del Festival dell’Economia, organizzato da questo anno dal Sole 24 Ore, è particolarmente significativo perché pone l’accento sulle Pmi per le quali, al contrario delle aziende di maggiori dimensioni, le scelte improntate alla sostenibilità sono spesso considerate in termini di maggiori costi e non di opportunità. La giuria del premio è stata composta da: Giovanni Baroni, presidente Piccola Industria Confindustria; Marina Brogi, dipartimento di Management, facoltà di Economia Università di Roma "La Sapienza"; Edoardo Garrone, presidente Gruppo 24 Ore; Mons. Renzo Pegoraro, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita; Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore; Massimo Tononi, presidente Banco Bpm; Mons. Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia e delle Scienze Sociali.

«Il premio sostenibilità, è per noi un traguardo che ci rende orgogliosi», dice Donato Colleluori, Ceo di Xera, «e che ci dimostra, ancora di più, che il tema della sostenibilità sia il futuro per le aziende, la nazione e il mondo intero. La nostra è una realtà leader nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni tecnologiche, innovative e green, per le aziende. Con il progetto chiamato “Weeko” ci siamo posti l’obiettivo di rispondere, in maniera concreta, ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Onu. Per questo abbiamo creato l’agenda 2025 di Weeko che ingloba un programma d’azione nell’ambito della gestione “pulita e inclusiva” della tecnologia a fine vita, per un totale di 10 obiettivi finalizzati allo sviluppo del lavoro sociale dignitoso, della riduzione della disuguaglianza tecnologica e, non per ultimo, dell’inquinamento ambientale. Il progetto Weeko è nato nel 2010 e, attraverso l’agenda 2025, si cercano le partnership per il raggiungimento degli obiettivi nell’arco dei prossimi 3 anni: insieme si somma l’impegno per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. Infine, ringrazio tutta la squadra di Xera che, quotidianamente e instancabilmente, rendono possibile la crescita e i traguardi che stiamo raggiungendo».