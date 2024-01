Ventisei assunzioni a tempo indeterminato da parte di Strada dei Parchi

Sono in totale 26 le assunzioni a tempo indeterminato decise dalla società Strada dei parchi.

I nuovi dipendenti saranno destinati alle stazioni delle A24 e A25, i due tronconi autostradali che sono tornati a essere gestiti dalla società del gruppo Toto dall'inizio del 2024, come riporta l'agenzia LaPresse.

I 26 lavoratori erano già impiegati dalla società ma con contratti a tempo.

Dal 7 luglio 2022 la revoca della concessione ha ritardato la loro assunzione che è stata possibile solo quest'anno ed è stata perfezionata in questi giorni. I 26 rinforzeranno le fila del personale d'esazione, impiego di qualità all'interno di Strada dei parchi. «Noi lavoreremo per far recuperare fiducia alle tante colleghe e colleghi, alle tante professionalità umiliate o poco utilizzate dal gestore pro tempore», dice Domenico Fontana, segretario Cgil L'Aquila sottolineando che, «il confronto con l'azienda prosegue e ci auguriamo di aver compiuto insieme solo il primo passo di un percorso di condivisone di obiettivi che nel rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti possa dare risposte concrete in termine di servizi, sicurezza e di buona occupazione».