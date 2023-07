Trovata una soluzione condivisa fra le associazioni di categoria e il Comune sui lavori in corso Vittorio Emanuele: "Per mesi la politica ha tergiversato inutilmente"

Arrivano i commenti delle associazioni di categoria in merito all'esito dell'incontro avuto il 28 luglio con l'amministrazione comunale, e in particolare l'assessore Luigi Albore Mascia sui lavori di riqualificazione in partenza lungo corso Vittorio Emanuele II. Lavori che, da mesi, i commercianti chiedevano il rinvio dei lavori all'ultima decade di agosto per non far coincidere gli interventi con i saldi estivi, ma dal Comune erano arrivate risposte negative considerando che il cantiere dev'essere concluso per l'inizio dell'anno scolastico per evitare pesanti disagi. Ora, la soluzione condivisa prevede l'apertura del cantiere il prossimo 31 luglio con una pausa nella settimana di Ferragosto e la ripresa fino ai primi di settembre, con i lavori che non impatteranno sulla fruizione dei marciapiedi.

Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti hanno commentato:

Una parziale e tardiva apertura alle ragioni degli esercizi commerciali e artigianali di corso Vittorio e alle ragioni sollevate dai rappresentanti del mondo dell'impresa. Il tutto mentre il mondo della politica cittadina, dopo qualche parziale apertura, si è ritirato in buon ordine, lasciando sole le imprese a combattere la loro battaglia. Prendiamo atto della volontà di venire incontro, almeno in parte, alle nostre richieste, prevedendo la suddivisione del cantiere in due tranche, in modo da non arrivare alla totale chiusura della centralissima in pieno periodo di saldi come invece cocciutamente sostenuto a lungo. Una decisione che aveva visto la ferma opposizione degli esercenti le attività, la richiesta di rivedere il piano, con l'adesione della gran parte delle forze politiche cittadine alle nostre istanze".

Per Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, erano presenti Luciano Di Lorito, Fabrizio Vianale, Riccardo Padovano, Marina Dolci e Gianni Taucci. Secondo quanto stabilito, dunque, si procederà così:

dal 31 luglio al 20 agosto, via agli interventi, dal lato stazione fino a via Emilia; poi, dal 21 agosto al 10 settembre da via Emilia a via Genova.

"Per mesi la politica ha tergiversato di fronte a una scelta di buon senso, tra infiniti tavoli inconcludenti di concertazione e puntuali silenzi assordanti successivi. Ci auguriamo che l'incontro di oggi inauguri in metodo nuovo ispirato alla volontà di ricercare soluzioni condivise"

Maggiore soddisfazione è stata espressa dal direttore di Casartigianti Dino Lucente:

"L'incontro è stato positivo e sono state sposate le tesi e le richieste di Casartigiani e Ascom Abruzzo portate avanti da settimane. I lavori inizieranno il 31 luglio: ovviamente ogni chiusura provoca qualche disagio ma riteniamo che il periodo sia quello giusto: l'80% delle persone e dei turisti è al mare o in ferie, le scuole sono chiuse e quindi iniziare i lavori a cavallo del mese di agosto permetterà di non avere problemi dopo, con l'apertura delle scuole quando il cantiere sarà già stato riconsegnato. Ogni ulteriore protesta dunque non avrebbe senso, considerando anche la divisione dei lavori in tranche che non porterà a una chiusura totale di corso Vittorio Emanuele. Va considerando anche il problema posto dai tecnici riguardante il reperimento dei materiali per i lavori: iniziare dopo Ferragosto avrebbe creato problemi di approvvigionamento rallentando ulteriormente il cantiere."

