L'associazione dei consumatori, considerando la crescita dei prezzi registrata dall’Istat ad ottobre nelle varie regioni, e senza considerare possibili tagli dei consumi da parte delle famiglie, ha elaborato la classifica delle regioni italiane dove i listini al dettaglio crescono di più, e i conseguenti effetti sulla spesa dei nuclei residenti. In Abruzzo l'inflazione è al 12,9%, contro una media italiana dell'11,8%. L'aumento annuo di spesa per una famgilia è di 3.395 euro, a fronte di una media nazionale di 3.625 euro. La regione con il tasso d'inflazione più alto è la Sicilia al 14,4%, quella gli aumenti più contenuti la Valle d'Aosta all'8,8%.

L'Abruzzo al quarto posto in Italia per l'aumento dei prezzi: le famiglie spenderanno 3.400 euro in più in un anno