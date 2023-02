Il colosso delle macchine da caffè Didiesse sceglie la pescarese 3PW per incrementare il suo e-commerce in Italia

L'azienda napoletana Didiesse, leader nella produzione di macchine da caffè espresso, sceglie la pescarese 3PW per vendere i suoi prodotti online su Amazon e sulla piattaforma Leroy Merlin.

Lo scopo dell'accordo commerciale con la società tecnologica di Pescara è quello di ampliare la distribuzione digitale dei prodotti di marca Didiesse disponibili nei negozi online e fisici.

Tramite una gestione a 360 gradi dell’attività, dalla creazione delle schede prodotto al servizio clienti, fino alle fasi di operazione e logistica, 3PW è in grado di fornire un servizio completo di commercio elettronico che aiuta i marchi a vendere i propri prodotti su Amazon e su varie piattaforme di vendita come Leroy Merlin. In particolare per Didiesse, 3PW ha sviluppato nuovi servizi e-commerce in grado di integrare in una dashboard tutte le funzionalità di vendita online con un metodo fulfillment e di gestire autonomamente anche il processo di logistica e spedizione su Amazon.

Grazie al servizio di customer care e customer service, 3PW si occupa in modo rapido ed efficiente di qualsiasi richiesta del brand che in poco tempo è diventato il produttore di riferimento nel Made In Italy per il mercato delle macchine da caffè domestiche a cialde. Lo fa monitorando quotidianamente, attraverso una dashboard proprietaria, le performances dell'account, i feedback dei clienti e il tracking costante dei prodotti, in modo da avere sempre sotto controllo gli ordini e la crescita del business.

Alessio Carrozza, responsabile operativo di 3PW: «Essere scelti come partner esclusivo dal marchio Didiesse rappresenta una conquista per la nostra azienda. Per questa sfida mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza nelle operazioni di e-commerce e ci impegniamo a rafforzare ulteriormente i nostri servizi in modo da essere in grado di rappresentare per qualunque genere di brand il partner ideale per la gestione dei propri canali di e-commerce e Amazon».

«Oggi chiudiamo l'ultimo miglio di un percorso che ha portato un marchio amato come Didiesse in oltre 2 milioni di case italiane. In collaborazione con 3PW, abbiamo integrato tutte le proprietà di Didiesse rispettando i valori distintivi del brand: l'alta qualità di produzione e la facile usabilità ma soprattutto l'impegno per l'ambiente attraverso l'utilizzo di materiali sostenibili», dice Fulvio Di Santo, direttore commerciale Didiesse.