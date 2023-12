Due studenti dell'alberghiero vincitori della Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo

Sono Giada Rotini e Simone Mincone gli studenti dell’istituto alberghiero che hanno vinto la Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo, aggiudicandosi come premio due stage a Dubai nel ristorante ‘Amunì’. I due ragazzi si sono imposti con il piatto ‘Ravioli al Montepulciano con porcini tartufo d'Abruzzo e fonduta di pecorino di Farindola’, in abbinamento con il vino Jarno Montepulciano d’Abruzzo della cantina Castorani, il cui titolare è l'ex campione di Formula 1 Jarno Trulli. Lo ha annunciato la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, parlando di “un orgoglio per la nostra scuola che continua a crescere talenti e futuri professionisti della cucina e della Sala”.

E aggiunge: “L’evento che ancora una volta consente al nostro istituto di spiccare conferma la bontà dell’indirizzo didattico-formativo di una scuola che non mira solo a somministrare nozioni, ma considera le attività laboratoriali un momento imprescindibile di crescita e cultura, offrendo poi ai nostri studenti occasioni pratiche, concrete e immediate di verifica degli insegnamenti impartiti, portando i ragazzi a fiere, concorsi internazionali, momenti di confronto con i colleghi coetanei provenienti da altre scuole. Un confronto che non si traduce solo in un’occasione di competizione pura e semplice, ma piuttosto rappresenta un test fondamentale che permette allo studente di far emergere il proprio know how, assumendo consapevolezza, quando serve, anche di eventuali lacune ancora da colmare”.

La squadra di studenti di Cucina e Sala che ha preso parte alla Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo è stata coordinata dai docenti Amedeo Prognoli e Vincenzo Gambino. Giada Rotini frequenta la Classe V Enogastronomia sezione G, mentre Simone Mincone frequenta la Classe V Sala e Vendita sezione C. Per quanto riguarda il piatto vincitore, i lavori sono stati realizzati dai ragazzi con una farina con l’aggiunta di Montepulciano. La farcia è di funghi porcini e ricotta su un letto di fonduta al pecorino di Farindola decorati con foglioline di acetosa, cialde di corallo e, ad esaltare il tutto, il profumo e il sapore del tartufo d’Abruzzo a scaglie.

“Il vino è stato abbinato per tradizione visto che, tra gli ingredienti dell’impasto del raviolo, abbiamo il vino Montepulciano – ha ancora detto la dirigente Di Pietro – Si tratta di un prodotto ottenuto da uve appassite e lasciate macerare a lungo con affinato in botti di rovere. La scelta è stata dettata dall’accostamento dei sapori: il gusto pungente del vino si sposa con il sapore intenso dei funghi porcini presenti nella farcia. Il profumo penetrante della fonduta di pecorino di Farindola si lega perfettamente alla corposità e ai profumi di frutti di bosco e liquirizia presenti nel vino. E ora per i due nostri studenti si aprono le porte di uno stage straordinario a Dubai a contatto con la cucina internazionale in cui porteranno un po’ del nostro Abruzzo”.