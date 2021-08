Squisito, genuino e fresco: ecco l’avocado toast

Tipico della cucina australiana e americana ma amatissimo anche in Italia, perfetto come piatto unico per pranzi e cene veloci, ci viene proposto da Sonia Peronaci

Ecco la ricetta personalizzata e rivisitata dalla food influencer Sonia Peronaci: l’avocado toast con gamberi, frutti di bosco e pomodorini. Piatto unico per pranzi e cene veloci ma anche per un brunch tra amici, una colazione proteica salata e una merenda sostanziosa. Dall’unione di ingredienti che all’apparenza potrebbero sembrare così diversi, tra dolce e salato, è nato l’avocado toast con gamberi, frutti di bosco e pomodorini, un vero comfort food che non passa certo inosservato per bontà e colore. Mirtilli, lamponi, ribes, e pomodorini sono stati accuratamente lavati e puliti con bicarbonato, per un trionfo di sapori quando si ha voglia di gustare qualcosa di nuovo.

Ingredienti per 2 toast

4 gamberoni

pane di semi

2 fette grosse

4 fragole

4 pomodorini zebrati

frutti di bosco (mirtilli, lamponi, ribes)

40 g arance

la scorza di 1 limone

1 avocado

260 g di polpa al netto degli scarti

sale q.b

pepe q.b

olio extravergine di oliva 30 g

Procedimento

Per preparare l'avocado toast con gamberi, frutti di bosco e pomodorini dedicati per prima cosa alla pulizia dell'avocado. Dividilo a metà, togli il nocciolo e con un cucchiaio preleva la polpa contenuta al suo interno. Frulla la polpa con un frullatore ad immersione per ottenere una crema liscia, aggiungendo sale, pepe e il succo di limone. Ora trasferisci la salsa ottenuta in una ciotola e tienila da parte. Intanto, sguscia i gamberoni lasciando solamente la coda, e adagiali uno accanto all'altro in un recipiente; condiscili con la scorza di arancia, di limone e un pizzico di pepe nero macinato. Lasciali marinare per qualche istante, tagliali ciascuno in 3 parti e falli scottare saltandoli in padella con un filo di olio di oliva. Per lavare i frutti di bosco, immergili in una ciotola con acqua; versa un cucchiaio di bicarbonato sui frutti inumiditi e massaggiali delicatamente.

Sciacquali poi accuratamente con acqua corrente. Metti a bagno i pomodorini in una ciotola piena d'acqua e procedi allo stesso modo: massaggiali delicatamente con bicarbonato e poi lasciali in ammollo per 10 minuti circa. Infine risciacquali con abbondante acqua corrente. Taglia i pomodorini e le fragole in quarti; metti i pomodorini in una ciotola e condiscili con olio, sale e pepe per insaporirli ulteriormente. Fai scaldare sul fuoco una piastra e, quando sarà rovente, tosta le fette di pane che potrai dunque guarnire in questo modo: distribuisci come base la salsa all'avocado, guarnisci con gamberoni, fragole, pomodorini e frutti di bosco.

Dichiara Sonia Peronaci: “Quanti avocado toast avete visto su Instagram negli anni? Anche io l'ho conosciuto grazie ai social, ma poi ho voluto personalizzare questo crostone di pane condito con avocado, aggiungendo un mix di ingredienti sfiziosi: i gamberi in primis, che nella mia estate non possono mai mancare. E poi un mix di frutti di bosco e pomodorini, per un risultato dolce e salato davvero gustoso e sfizioso! Per avere la certezza di gustare in sicurezza frutti ben puliti e senza residui ho lavato i frutti di bosco con bicarbonato. La frutta e la verdura, perfettamente lavate, sono pronte per essere consumate. Un gesto pratico e veloce, che ci consente di non dover levare la buccia”.