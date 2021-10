Alla scoperta del barbecue: incontro al circolo Ciattoni con Abruzzo Bbq

Andare alla scoperta del barbecue e - soprattutto - dei segreti del mondo Bbq significa imbattersi in un contesto molto diverso da quello che l'abruzzese medio conosce. Un conto, infatti, è l'arrosto di carne "filtrato" dalla concezione italiana (tendenzialmente salutista e vocata al 'magro' a prescindere) e un altro è avvicinarsi a una cultura più di stampo americano che intende il processo di cottura come un'autentica forma di cucina.

Si riserva ancora più attenzione all'intera filiera, con la preparazione del piatto che può arrivare a richiedere parecchie ore, trasformandosi di conseguenza in una vera e propria arte. Ogni cosa - la scelta del singolo pezzo di carne, la frollatura, la marinatura, gli attrezzi utilizzati etc. - assume così un'importanza fondamentale. Sergio Accorona, deus ex machina dell'associazione Abruzzo Bbq (attiva da poco più di un anno), tutto questo lo sa molto bene, e ieri al circolo Ciattoni ha guidato una degustazione di pietanze Bbq proprio per spiegare meglio i concetti che stanno alla base di tali discorsi.

Coadiuvato dal pit master Gabriele Di Emanuele, in arte 'Gabbos Fire', Accorona ha ragionato sulla situazione odierna del comparto Bbq, attorno a cui ruota una community molto interessante e in costante crescita, preannunciando anche che il prossimo 24 ottobre riprenderanno i corsi di barbecue, sempre al circolo Ciattoni. È poi seguìto l'assaggio di chili, pulled pork mini Bun con coleslaw (insalata di cavolo) e medaglioni di salsiccia affumicata al ciliegio con cipolla caramellata. Una serata decisamente riuscita, e che rappresenta solo l'inizio di una lunga serie di eventi a cura di Abruzzo Bbq.