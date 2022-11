Anni di violenze su moglie e figlie minorenni e una delle due chiama di nascosto i carabinieri: arrestato

Un uomo di Torre de' Passeri è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, in base alle risultanze delle indagini condotte, avrebbe perpetrato violenze contro la moglie e le due figlie minorenni per anni.

I militari dell'Arma, nel fine settimana appena trascorso, l'hanno tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara.

Il provvedimento è stato emesso dopo le indagini realizzate successivamente a un intervento effettuato nei gironi scorsi nell’abitazione del predetto dai carabinieri della Compagnia di Popoli quando una delle sue figlie minorenni, evidentemente impaurita, aveva allertato la centrale operativa della Compagnia contattando di nascosto il 112 per chiedere aiuto. Giunti sul posto i militari hanno preso contatti con l'uomo in questione il quale nell’immediatezza avrebbe riferito con tono rassicurante che poco prima vi era stata una normale lite tra coniugi ma che fosse tornato tutto alla normalità. I carabinieri, tuttavia, insospettiti soprattutto dal comportamento estremamente timoroso dei figli minori, hanno approfondito gli accertamenti. Dalle successive indagini sarebbe emerso un quadro familiare molto preoccupate che sarebbe andato ben oltre l’asserita normale discussione tra coniugi. Le investigazioni avrebbero infatti consentito di ricostruire anni di gravi violenze perpetrate da parte dell’indagato nei confronti della compagna e dei figli minorenni ogni qualvolta quest’ultimi intervenivano per difendere la madre.

Nelle prime ore del mattino l’uomo è stato reperito nella sua casa dai carabinieri della Stazione di Torre de’ Passeri e dopo le formalità di rito è stato accompagnato nel carcere di Lanciano.