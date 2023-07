Morto il progettista di tramvie e ferrovie Vinicio Brandani, era nato a Popoli

È morto Vinicio Brandani, progettista di tramvie e ferrovie.

Aveva 98 anni ed era nato a Popoli nel 1925, come ricorda l'Adnkronos.

Era professore di Tecnica ed Economia dei Trasporti e a dare l'annuncio della scomparsa è stata l'università di Firenze, dove Brandani ha svolto tutta la sua carriera accademica insegnando fino al 1997.

Nato a Popoli e formatosi a Roma, Brandani è stato autore di 85 memorie sui trasporti, pubblicate su atti di convegni o su riviste nazionali e internazionali. Intensa la sua attività professionale: è stato supervisore come sistemista tecnologo per le tramvie veloci di Sassari, Cagliari e Palermo, oltre che responsabile per il materiale rotabile e gli impianti dei collaudi delle ferrovie in concessione. A Firenze è stato dapprima direttore tecnico e poi vicedirettore generale dell'Ataf, l'azienda del trasporto pubblico locale. Ha studiato anche un progetto di micrometropolitana per il capoluogo toscano. Brandani è stato più volte incaricato dal ministero degli Affari Esteri, dal ministero dei Trasporti italiano e dalla Banca Mondiale di far parte come esperto per il materiale rotabile e i sistemi di trasporto e logistici di team internazionali per la progettazione, realizzazione e sviluppo di linee ferroviarie in Etiopia, Madagascar, Tanzania, Uganda, Colombia, Tunisia, Arabia Saudita, Nicaragua e Argentina.