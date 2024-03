Venditore ambulante occupa abusivamente il doppio dello spazio nel mercato di San Giuseppe e altre irregolarità riscontrate

Controlli da parte dei militari del nucleo carabinieri forestale di Pescara, insieme ai carabinieri del locale nucleo ispettorato del lavoro e al personale della polizia locale nel mercato di San Giuseppe in via Monti Aurunci a Pescara.

La scorsa settimana hanno svolto un accertamento per verifiche in materia di “shopper” e sul corretto esercizio delle attività ambulanti.

Nel corso delle attività sarebbe stato accertato che una ditta di ortofrutta occupava abusivamente una superficie pubblica di circa 68 metri quadrati anziché di 32 metri quadrati autorizzati, e impiegava tre persone addette alla vendita, due italiani e un cittadini bengalese. Quest’ultimo, accompagnato nel comando provinciale dei carabinieri di Pescara per l’identificazione, poiché senza documenti validi, è risultato regolarmente presente sul territorio italiano, ma non poteva essere impiegato in attività lavorativa, in quanto privo del permesso di soggiorno, non ancora rilasciato. Pertanto, ne è stato informato il pm di turno della Procura della Repubblica, Luca Sciarretta.

Leggi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Inoltre, l’impresa individuale controllata sarebbe stata trovata in possesso di una cassa con rilascio di scontrino non conforme alla normativa in vigore e di una bilancia priva di certificazione di taratura, per la quale andrà incontro a una sanzione, ai sensi del regolamento comunale sul commercio, a cura della polizia locale. I carabinieri intervenuti contesteranno ulteriori infrazioni, pari a una somma totale di 15.645,50 euro per omessa redazione del documento di valutazione del rischio, per “maxi sanzione” e sospensione del lavoro nero e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per impiego di lavoratore extracomunitario privo di documento idoneo al collocamento (da segnalare compiutamente all’autorità giudiziaria), per violazioni al codice della strada (mancato possesso della carta di circolazione e mancata revisione periodica del furgone utilizzato per il trasporto di frutta e verdura) e per occupazione di superficie pubblica superiore a quella autorizzata.

«A carico della ditta controllata», dice il comandante del gruppo carabinieri forestale di Pescara, «sono state svolte verifiche sulla commercializzazione degli shopper, sulla tracciabilità degli alimenti posti in vendita e sul loro trasporto con il veicolo ispezionato, senza accertare ulteriori violazioni».