Morto lo storico commerciante Venanzio Pettinella del negozio Teven

È morto Venanzio Pettinella, storico commerciante di Pescara.

Pettinella, titolare del negozio di elettronica e lampadine Teven in via Palermo, aveva 75 anni.

La sua attività, molto nota nella zona centrale della città, era stata aperta nel 1978 insieme alla moglie Teresa.

L'attività è stata ereditata dai figli Carlo e Claudio stanno proseguendo l'attività di famiglia e come riferito a "Il Centro" il papà è scomparso a causa del Covid. Era stato contagiato tra Natale e Capodanno e nel giro di pochi giorni si è aggravato finendo in ospedale. Era ricoverato in terapia intensiva dove domenica ha perso la vita. Era in attesa della terza dose di vaccino per la quale era già prenotato.

Pettinella era conosciuto e benvoluto da tante persone. I funerali sono stati celebrati nella basilica della Madonna dei Sette Dolori oggi pomeriggio, martedì 25 gennaio, alle ore 15.