Uomo di 54 anni ritrovato morto in casa, la Procura apre un fascicolo

È stato aperto un fascicolo d'inchiesta dalla procura della Repubblica di Pescara per la morte di un uomo di 54 anni originario di Pacentro, operaio e patito di calcio, come riferisce l'agenzia LaPresse.

L'uomo sarebbe stato trovato senza vita nella mattinata di martedì 9 gennaio nella cucina della sua casa a Pescara.

A stroncarlo sarebbe stato un infarto.

Il magistrato sta predisponendo per l'esame del corpo. Mancando dal lavoro, alcuni amici, operai della fabbrica in cui lavora, hanno cercato di contattarlo e, non avendo avuto risposte, hanno allertato i carabinieri che con i vigili del fuoco sono entrati ieri nella sua abitazione trovando il corpo del 54enne. L'uomo era appassionato di calcio e tifoso dell'Ovidiana, squadra di calcio della Valle Peligna.