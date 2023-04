Anziano di Lettomanoppello resta schiacciato tra il trattore e il trinciatutto

Un anziano di 81 anni di Lettomanoppello è rimasto vittima di un incidente mentre si trovava dentro a una rimessa attigua alla sua abitazione nella mattinata di venerdì 28 aprile.

Per cause in corso di accertamento, l'81enne sarebbe rimasto schiacciato tra il proprio trattore e un trinciatutto ad asse orizzontale verosimilmente agganciati tra di loro.

Subito dopo essere rimasto vittima dell'incidente l'uomo è stato soccorso dal figlio che ha richiesto l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno trasportato d'urgenza nell'ospedale di Pescara.

Le condizioni dell'anziano sono molto gravi ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale Stazione.