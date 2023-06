Rischia di soffocare per un boccone di carne, salvato da un commensale con la manovra di Heimlich

Minuti di paura in un ristorante di Porta Nuova a Pescara nel quale durante una cena un uomo di 65 anni ha rischiato di morire soffocato a causa di un boccone di carne andato di traverso (stava mangiando una bistecca).

A salvarlo è stato uno degli altri commensali che era al suo stesso tavolo che dopo essersi accorto di quanto stesse accadendo ha provato la manovra di Heimlich.

Ma come racconta Valerio Simeone, l'uomo che ha liberato le vie respiratorie del 65enne, l'aspetto impressionante è che l'uomo stesse soffocando senza che nessuno, almeno inizialmente, si accorgesse della gravità della situazione.

«Ero al suo stesso tavolo ma non lo conoscevo», racconta Simeone, «e la cosa particolare è che nessuno si è accorto della situazione e di conseguenza è passato un certo lasso di tempo, questo mi ha fatto molto spaventare. Solo dopo qualche minuto se n'è accorta la donna che era seduto proprio di fronte a lui mentre io che stavo a due metri e stavo parlando non mi sono accorto. Praticamente lui stava alzato con il busto un po' piegato sul tavolo e aveva la bava che scendeva dalla bocca e non si capiva che cosa avesse fatto ma era in una fase avanzata di blocco. Poi hanno iniziato a gridare due ragazze ma non si sentiva a causa della musica. Cercavano qualcuno che potesse fare la manovra di Heimlich, ma nessuno ha avuto il coraggio. Io, avendo fatto diversi corsi di primo soccorso, ho aspettato, gli ho parlato e visto che era in una situazione di stallo e quindi ho provato la manovra in modo secco e ha sputato una palla di carne a circa due metri. Lui dopo un paio di minuti in cui è rimasto assente si è ripreso. Se non fossi intervenuto probabilmente poco dopo sarebbe svenuto e sarebbe stato più complicato salvarlo. La cosa che più mi ha fatto preoccupare e riflettere è che nessuno si fosse accorto della situazione di pericolo, me compreso che ero a poca distanza da quest'uomo che silenziosamente stava soffocando».

Come fare la manovra di Heimlich

La manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree. Costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento. Si esegue utilizzando mani e braccia per esercitare una serie di rapide e profonde pressioni sull'area addominale della vittima sotto lo sterno e sopra l'ombelico, dirigendo la spinta verso l'alto in modo da comprimere il diaframma. Ciò provoca la compressione dei polmoni, esercitando così una spinta pneumatica sull'oggetto che ostruisce la trachea, in modo da provocarne l'espulsione.