Bivaccava di notte ad Ancona, foglio di via per un residente nel Pescarese

Stavano dormendo di notte nei pressi dell'Arco di Traiano ad Ancona e per questo motivo è scattato il foglio di via obbligatorio per due persone, come riferisce AnconaToday.

I provvedimenti sono stati emessi per un italo australiano di 59 anni, residente in provincia di Pescara, e un rumeno di 55 anni, residente in provincia di Macerata.

I provvedimenti sono stati emessi dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, e i due non potranno tornare ad Ancona per un anno.