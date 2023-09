Si sente male mentre cucina e muore, la casa va a fuoco: tragedia in Abruzzo

Tragedia in Abruzzo per un uomo di Capistrello morto a causa di un malore mentre stava cucinando nella sua casa.

Come riporta l'Ansa, in seguito al decesso dell'uomo, un 66enne, dai fornelli è divampato un incendio che ha distrutto l'abitazione.

Sul posto, nel centro del paese, sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano.

Il 66enne viveva da solo e in base a una prima ricostruzione sarebbe morto per cause naturali, mentre stava cucinando, da lì sono partite le fiamme che hanno distrutto l'intera casa e il tetto in legno. Degli accertamenti si sono occupati i carabinieri della stazione di Capistrello che hanno informato il procuratore di turno il quale ha riconsegnato la salma del defunto alla famiglia, per procedere con i funerali.