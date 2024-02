Si sente male mentre è alla guida dell'auto e muore a 53 anni, tragedia a Manoppello

Un uomo di 53 anni si è sentito male ed è morto mentre era alla guida della sua automobile a Manoppello.

La tragedia si è consumata nella mattinata di mercoledì 14 febbraio all'altezza della rotatoria di Ponte Alba.

Il 53enne è riuscito a fermare l'automobile prima di perdere conoscenza.

E proprio la vettura ferma in sosta in modo strano ha fatto scattare l'intervento del comandante della polizia locale, Giovanni Colagreco, in quel momento fuori servizio. Il comandante si è avvicinato all'automobile e si è subito reso conto come qualcosa non andasse vista sia la posizione dell'uomo nell'abitacolo sia perché non rispondeva agli appelli. Sia Colagreco che altre due persone di passaggio, un uomo e una donna, hanno provato a praticare le manivre di rianimazione dopo che il comandante ha allertato il 118. Poco dopo i soccorritori sono giunti sia con l'ambulanza che con l'elisoccorso. Ma purtroppo sia il massaggio cardiaco che l'utilizzo del defibrillatore non hanno dato gli esiti sperati. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.