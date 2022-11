Non si avevano sue notizie da 3 giorni, uomo ritrovato morto in casa a Spoltore

Un uomo di 63 anni è stato ritrovato morto nella sua casa a Spoltore.

Come riferisce SpoltoreNotizie, il corpo del 63enne è stato ritrovato verso ora di pranzo oggi, venerdì 11 novembre.

L’uomo viveva da solo nel casolare di sua proprietà ed era solito uscire di casa per le faccende domestiche.

Ma da circa tre giorni due suoi congiunti non avevano più sue notizie e per questa ragione questa mattina si sono recapiti negli uffici della polizia locale. Gli agenti, coordinati da Panfilo D’Orazio, dopo essere giunti sul posto hanno chiamato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara per forzare la porta di ingresso. Una volta entrati nella casa purtroppo la tragica scoperta, l’uomo è stato indatti trovato riverso senza vita vicino al letto. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il decesso possa essere riconducibile a cause naturali.