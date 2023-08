Accusa un malore mentre sta facendo il bagno in mare, uomo soccorso dai bagnini

Intervento di soccorso da parte di due bagnini degli Angeli del mare-Fisa nella mattinata di Ferragosto nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento balneare "Le Canarie" nella zona di Porta Nuova a Pescara.

L'allarme è scattato intorno alle ore 11:50 quando i due bagnini presenti in quel tratto di spiaggia sono stati avvisati di una persona che non si sentiva bene in acqua.

I due soccorritori sono rapidamente intervenuti e il bagnante accusava giramenti di testa a causa della pressione bassa rischiando di perdere i sensi in acqua.

Dalla donna che era con lui hanno appreso come l'uomo assumesse farmaci per la pressione bassa. Il bagnante è stato riportato a riva dove è stato fatto sedere all'ombra. Sul posto è intervenuta anche la guardia costiera ed è stata allertata la guardia medica.

In occasione di Ferragosto tutte le postazioni degli Angeli del Mare-Fisa hanno raddoppiato la presenza dei bagnini.