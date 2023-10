Cade in montagna in montagna in prossimità della vetta occidentale del Corno Grande, recuperato con l'elicottero [VIDEO]

Il soccorso alpino e speleologico Abruzzo è intervenuto nel pomeriggio di domenica 15 ottobre per prestare soccorso a una persona caduta in montagna sul Gran Sasso, in prossimità della vetta occidentale del Corno Grande e impossibilitata a proseguire.

Il Cnsas Abruzzo, dopo aver ricevuto l’alert dalla centrale operativa del 118, a causa dell’iniziale indisponibilità di entrambi gli elicotteri ha allertato tre tecnici presenti in zona, che si sono avvicinati al luogo dell’incidente.

Nel frattempo l’elisoccorso di stanza a Pescara è riuscito a raggiungere la zona per procedere con le operazioni di recupero, sbarcando medico e tecnico di elisoccorso per recuperare l’infortunato mediante verricello.