Precipita dal balcone mentre monta le luci di Natale, uomo di 63 anni in gravi condizioni

Un uomo di 63 anni è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale di Pescara dopo una rovinosa caduta dal balcone della sua casa a Collecorvino.

Come riferisce l'Ansa, il 63enne ha riportato gravi lesioni dopo essere precipitato dal primo piano.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 3 dicembre.

L’uomo, in base alle prime informazioni, era impegnato a montare le luci di Natale sul balcone, quando sarebbe accidentalmente caduto facendo un volo di circa cinque metri. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale. Dopo tutti gli accertamenti del caso in pronto soccorso, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.