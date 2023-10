Sorpreso di notte in sella a una bici da donna mentre ne trasporta un'altra a mano, denunciato per ricettazione

Sarebbe stato sorpreso in piena notte dai carabinieri in sella a una bicicletta da donna mentre ne trasportava un'altra a mano.

Visto che l'uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, non avrebbe fornito alcuna giustificazione riguardo al possesso delle due bici, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pescara lo hanno denunciato a piede libero, alla competente autorità giudiziaria, per ricettazione.

I militari dell'Arma hanno intercettato il 35enne la scorsa notte intorno alle ore 2:20 in via Ilaria Alpi.

Sarebbe stato in sella a una biciletta da donna di colore bianco con relativo seggiolino per bambino, trasportandone una seconda anche questa bianca e modello da donna con cestello anteriore. All’uomo, non avendo dato alcuna giustificazione circa il possesso sono state entrambe sequestrate, in attesa di individuazione dei/del legittimo proprietario. Per chi fosse interessato, le due biciclette si trovano attualmente negli uffici della radiomobile di via Lago di Borgiano e potranno essere visionate dalle ore 8 alle ore 12 di tutti i giorni. L'uomo dovrà rispondere di ricettazione.