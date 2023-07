Turista abruzzese denunciato per violenza sessuale a Sassari: avrebbe molestato una 20enne

Denunciato per violenza sessuale un turista abruzzese di 35 anni che era in vacanza in Sardegna. Si tratterebbe di un pescarese. A denunciarlo sono stati gli agenti della sezione volanti della questura di Sassari perché ritenuto responsabile di aver molestata una ragazza sassarese di circa 20 anni. A riportare la notizia è l'agenzia LaPresse.

Secondo quanto contenuto e verificato nel rapporto degli agenti, l'episodio è avvenuto nella notte del 14 luglio intorno alle 3 all'interno dei giardini pubblici di via Tavolara. Il 35enne che si trovava con un gruppo di amici, ha importunato la ragazza, prima solo verbalmente, poi in maniera più invasiva.

La vittima, terrorizzata, è scappata e ha chiesto l'intervento della polizia. In pochi minuti è arrivata sul posto una volante, che ha fermato l'uomo mentre tentava di allontanarsi, lo ha identificato e denunciato alla procura per il reato di violenza sessuale.