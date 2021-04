Raggira un uomo di Vasto sottraendogli 6000 euro: denunciato un pescarese

Un pescarese noto alle forze dell'ordine è stato denunciato dai carabinieri di Vasto per una truffa online. I militari infatti hanno raccolto la denuncia di una persona che ha ricevuto sul proprio cellulare un sms con un link internet ingannevole con la dicitura nel dominio di un noto istituto di credito.

Poco dopo, è stato contattato telefonicamente da un'utenza fissa (risultata poi virtuale) dove l'interlocutore spacciandosi per funzionario bancario, lo ha invitato a scaricare un'applicazione sul proprio cellulare, che però è servita al pescarese per compiere operazioni finanziarie per circa 6000 euro. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire al responsabile. I militari, a tal proposito, consigliano a tutti per evitare truffe online o prima di eseguire pagamenti per acquisti in rete, di :