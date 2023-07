Trovano (e restituiscono) un portafogli con documenti, carte e soldi: il bel gesto di due filippini

Trovano e restituiscono al legittimo proprietario un portafogli contenente documenti, carte, bancomat e circa 100 euro in contanti. Protagonisti del bel gesto sono due cittadini filippini che vivono e lavorano a Pescara. Come racconta il maggiore della polizia locale Giorgio Mancinelli, la coppia di stranieri ha rinvenuto l'oggetto stamane in via Pazienza, per poi decidere di portarlo nel pomeriggio al comando dei vigili urbani, in via del Circuito.

A quel punto gli agenti hanno provveduto a contattare il titolare del portafogli: si tratta di un ragazzo residente a Roma che si trovava in città di passaggio. Il giovane si è subito presentato al comando e, dopo aver dimostrato di essere l'avente diritto, gli è stato restituito l'oggetto con tutto il contenuto al suo interno. Avendo apprezzato molto questo gesto, lo stesso ragazzo ha infine voluto lasciare, come premio, la somma di 20 euro ai due filippini che avevano ritrovato il suo portafogli.