Rischia di morire, 41enne trasportato d'emergenza dal Falcon 50 dell'aeronautica militare da Pescara a Venezia

Si è alzato dall'aeroporto di Pescara per atterrare a Venzia il Falcon 50 della base aerea del 31esimo stormo per trasportare d'urgenza nell'ospedale di Padova un uomo di 41 anni ricoverato nel policlinico di Chieti. A chiedere l'intervento del mezzo militare è stato il prefetto della città teatina. Il paziente accompagnato da due medici, come riporta ChietiToday, ha lasciato l'aeroporto Liberi alle 14.30 di martedì 28 febbraio arrivando a destinazione solo un'ora dopo.

Solo il primo trasporto d'emergenza effettuato ddal Falcon che è subito ripartito dall'aeroporto di Venezia per atterrare a Cagliari Elmas e trasferire un altro paziente alle Molinette di Torino. Terzo intervento quello avvenuto in piena notte quando di nuovo il mezzo militare si è alzato in volo per soccorrere un bimbo di due anni che da Cagliari è stato trasportato con urgenza Genova.

Tutti i trasporti sanitari, ricevute le richieste da parte delle prefetture coinvolte, sono stati immediatamente coordinati dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell'aeronautica militare che ha, tra i propri compiti, anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l'attivazione di uno dei velivoli che la forza armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi militari, per questo genere di necessità.