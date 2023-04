Coda di un chilometro prima di Pescara Sud sull'autostrada A14 per un veicolo in avaria

Traffico bloccato con una coda di un chilometri lungo l'autostrada A14 nel tratto compreso tra i caselli di Ortona e Pescara Sud/Francavilla al Mare in direzione del capoluogo adriatico nella mattinata di Pasquetta, come riferisce ChietiToday.

Infatti, come segnalato dal sito Autostrade per l'Italia alle ore 11:20, dal km 395.1 viene segnalata una coda di un 1 chilometro in direzione Pescara.

A causare i disagi alla circolazione è la presenza di un veicolo fermo a causa di un'avaria.