L'avvocato Francesco Persio ci fa sapere che domani, 26 ottobre, si terrà al tribunale di Pescara l'udienza per la morte del 50enne Tiziano Paolucci, avvenuta a seguito di un'aggressione che l'uomo subì, l’11 luglio 2019, da parte di un 19enne pescarese. Tra i due, infatti, era scoppiata una lite per questioni di viabilità.

Morì in strada dopo una lite, si torna in aula per il caso di Tiziano Paolucci