Morto Tino Di Sipio, ex presidente della Provincia: fu anche alla guida della Asl

Politica pescarese in lutto per la scomparsa di Tino Di Sipio, ex presidente della Provincia, ex assessore comunale ed ex presidente della Asl.

Una vita, quella di Di Sipio, spesa al servizio della collettività tra le fila della Democrazia Cristiana.

Aveva compiuto 82 anni lo scorso 3 aprile ed è venuto a mancare la scorsa notte.

Di Sipio è stato tra gli amministratori che hanno permesso di realizzare la pineta D'Avalos come la conosciamo oggi quando era assessore comunale nel 1977 con la successiva trasformazione in riserva dannunziana regionale. Nell'ultimo periodo era spesso entrato e uscito dall'ospedale per alcuni problemi di salute. E tramite il nostro giornale aveva anche rivolto un invito alla nuova direttrice del pronto soccorso a trovare soluzioni per una migliore gestione della struttura. Di Sipio viveva a Montesilvano e i suoi funerali verranno celebrati nella chiesa di Sant'Antonio venerdì 24 novembre alle ore 15:30.