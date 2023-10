Molla la presa per lanciarsi dal ponte d'Annunzio: afferrato e salvato dalla polizia

A tentare di togliersi la vita un 31enne notato da alcuni passanti. Inutile il tentativo di farlo desistere, ma nel momento in cui ha staccato le mani dalla ringhiera è stato afferrato e messo in salvo dagli operatori della squadra volante poi è stato portato in pronto soccorso