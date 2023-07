Tenta il suicidio da un cavalcavia della A25: salvato da un giovane allievo della scuola di polizia di Pescara

Voleva farla finita, ma grazie all'intervento di diversi agenti di polizia che hanno trovato le parole giuste per convincerlo e in particolare un giovane allievo del corso per agenti ritrovatosi nel ruolo di mediatore, è tornato sui suoi passi consentendo di scrivere il miglior finale ad una vicenda che poteva concludersi in tragedia.

Tutto è avvenuto nella sera di domenica 23 luglio quando l'uomo, un 44enne marsicano disoccupato ha scavalcato la recinzione di un cavalcavia della A25 al km 94 in direzione Pescara. Semi aggrappato alla ringhiera e in bilico nel vuoto aveva tutta l'intenzione di lasciarsi andare. Sul posto sono però subito arrivate le pattuglie della sottosezione della polizia stradale di Pratola Peligna e del commissariato di Sulmona che sono state nell'intervento dal giovane allievo di origini pugliesi che in quel momento era diretto alla Scuola controllo del territorio di Pescara. Vista la situazione il ragazzo è sceso dal bus su cui viaggiava e per primo ha iniziato a parlare con l'uomo. Nel frattempo a raggiungerlo sono stati altri tre agenti, due in servizio a Roma e l'altro a Venezia che pure stavano raggiungendo la scuola di Pescara per frequentare un corso di negoziatori.

I tre che avevano già esperienza di interlocuzione dissuasiva, hanno quindi dato tutto il supporto al giovane allievo consigliandolo su cosa dire e come comportarsi. L'opera di convincimento alla fine ha dato i suoi frutti facendo desistere l'uomo dall'intento suicida. Il 44enne ha teso il braccio e ne ha trovato un altro pronto ad afferrarlo. Un momento decisamente toccante per tutti i presenti. Portato in ospedale con un'ambulanza giunta sul posto è stato dimesso dopo poche ore. Alla base del gesto ci sarebbero ragioni personali.