Fugge dall'androne di un palazzo con un climatizzatore: rintracciato e denunciato dalla polizia

Ha rubato un climatizzatore chiuso in uno scatolone e appoggiato nell'androne di un palazzo in ristrutturazione, ma la fuga è durata poco. Per il presunto responsabile del furto è scattata la denuncia in stato di libertà per tentato furto in abitazione.

A rintracciarlo sono stati gli agenti della squadra volante giunti sul posto subito dopo una chiamata giunta al 113. Il climatizzatore era stato posizionato all'ingresso insieme ad altro materiale. L'uomo, un 44enne, lo avrebbe quindi sottratto tentando di fuggire, ma nella corsa ha dovuto abbandonare l'oggetto prontamente recuperato. Grazie ad alcuni condomini che lo avevano notato è stato possibile agli agenti individuarlo e fermarlo.