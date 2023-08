Arrestati due uomini sorpresi a rubare dentro un'auto in sosta: erano anche in possesso di preziosi sottratti da un'abitazione

Sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato e denunciati per ricettazione due uomini, uno di 50 e l'altro di 48 anni, sorpresi dagli agenti della squadra volante mentre cercavano di rubare all'interno di una vettura nei pressi di via Venezia: sono stati trovati anche in possesso di oggetti sottratti in un'abitazione della zona poco prima.

Poco dopo la mezzanotte e mezza della notte tra giovedì 17 e venerdì 18 agosto è arrivata una segnalazione in questura con cui si denunciava la presenza di due persone vicine alle auto parcheggiate. Sul posto sono subito arrivate due pattuglie della polizia che hanno notato uno dei due uomini all'interno di una macchina parcheggiata, mentre l'altro si trovava all'esterno fermo sul retro con in mano alcuni oggetti che si sarebbe poi scoperto erano stati prelevati proprio da quella macchina.

Notata la polizia l'uomo che quest'ultimo avrebbe tentato di nascondere la refurtiva dietro un cassonetto dei rifiuti, ma senza successo. Una volta recuperati gli oggetti gli agenti hanno rintracciato il titolare della macchina in sosta che li ha riconosciuti. I due sono stati quindi identificati e una volta perquisiti sono stati trovati in possesso di altri oggetti asportati dall’auto. Dentro una borsa che era in loro possesso sono stati trovati quindi altri monili in oro, orologi e chiavi che, fatti gli accertamenti, sono stati identificati come quelli sottratti all'interno di un'abitazione la stessa sera e poco distante dal posto in cui sono stati fermati. Anche in questo caso la refurtiva è stata riconsegnata alla proprietaria.

I due sono quindi stati arrestati per il reato di tentato furto aggravato, nonché denunciati per ricettazione. Il tribunale ha convalidato la misura.