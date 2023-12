Tenta di violentare una ragazza in viale Bovio, raggiunto e arrestato dopo breve fuga

Stava gettando la spazzatura in un cassonetto di viale Bovio a Pescara quando è stata vittima di una tentata violenza sessuale da parte di un uomo.

L'episodio è avvenuto nella serata di domenica 17 dicembre.

Sul posto è intervenuta la polizia dopo la segnalazione di una persona che aveva assistito alla scena.

Al loro arrivo gli agenti della squadra volante hanno notato un uomo che si stava allontanando in tutta fretta dal luogo del fatto. I poliziotti lo hanno raggiunto e, scesi dall’auto di servizio, hanno cercato di fermarlo. Il giovane avrebbe tentato di affrontare violentemente gli agenti intervenuti, cercando di colpirli, azione non andata a segno grazie alla loro prontezza di reazione. L’uomo è stato quindi immobilizzato e fatto salire a bordo dell’auto di servizio. Nei momenti immediatamente successivi all’intervento, gli agenti hanno appreso che una giovane, mentre stava gettando l’immondizia, è stata prima avvicinata dal giovane che avrebbe iniziato a molestarla in maniera anche violenta e a seguirla, dopo che la donna ha tentato velocemente di allontanarsi. La vittima, infine, si è prima sentita palpeggiare le parti intime e poi afferrare per essere bloccata. Quanto avvenuto è stato notato da una passante che ha avvisato il 113. Sul posto, in pochi secondi, è giunta una volante che, ha individuato e bloccato il presunto autore del gesto. Il fermato, un 31enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine sempre per simili reati, avrebbe continuato a dimenarsi prima di essere collocato all’interno dell’auto di servizio minacciando e oltraggiando i poliziotti intervenuti. Solo dopo alcuni minuti, l’uomo è stato riportato alla calma e accompagnato negli uffici della questura per le formalità di rito. Al termine dell’attività, nei suoi confronti è stato disposto il fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale con l’accompagnamento nel carcere di San Donato a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il 31enne è stato anche denunciato in stato di libertà per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.