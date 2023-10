Tenta di vendere un cellulare contraffatto ad un giovane fermato su corso Vittorio Emanuele II: 32enne denunciata

Stava cercando di vendere un telefono cellulare ad un giovane lungo corso Vittorio Emanuele II: 800 gli euro che gli avrebbe chiesto per l'acquisto, un costo di molto inferiore al prezzo di mercato per lo smartphone che intendeva smerciare. Questo perché in realtà quel telefono sarebbe stato in realtà abilmente contraffatto così come un altro cellulare trovato poi in suo possesso.

Il fatto è avvenuto intorno alle 17 di venerdì 6 ottobre e a finire nei guai è stata una 32enne rumena con precedenti. Durante l'attività di pattugliamento è stata fatta la segnalazione agli agenti della squadra volante che l'hanno rintracciata e bloccata. Verificato che aveva precedenti gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo trovando in suo possesso due telefoni cellulari confezionati oltre agli auricolari wireless anch'essi nuovi e sigillati.

È quindi emerso che i dispositivi avevano gli stessi identici numeri identificativi (Imei e seriale) e questo ha fatto sin da subito dubitare sull'originalità dei due telefoni. Si è quindi proceduto alla comparazione con dei telefoni autentici corrispondenti e da qui sarebbe emerso chi quelli in possesso della donna, posti poi sotto sequestro, erano in realtà contraffatti e che con la vendita l'ignaro acquirente, anche vista la meticolosità con cui sono stati assemblati, sarebbe semplicemente stato ingannato.

La donna è stata denunciata per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per tentata truffa.