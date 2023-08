Tenta di rubare una bici, sorpreso dal proprietario tenta di colpirlo e fugge: rintracciato e arrestato

Ha cercato di rubare una bici parcheggiata in via Cesare Battisti, ma a pochi passi da lui c'era il proprietario del mezzo che, vedendolo, ha cercato subito di bloccarlo. Il giovane, un 25enne, sarebbe però stato talmente determinato nel volerla rubare che avrebbe tentato di colpire il proprietario con quest'ultimo che a quel punto avrebbe chiesto aiuto ai passanti.

Il 25enne sarebbe a quel punto scappato, mentre la vittima ha chiamato il 113. Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia della squadra volante che ha rintracciato il 25enne arrestandolo.

Questo quello che sarebbe avvenuto venerdì 11 agosto nella via centrale della città. Per lui il giudice ha disposto il trasferimento in carcere per l'accusa di tentata rapina.