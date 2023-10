Non sa dire perché ha due bottiglie di Dom Perignon in auto e cerca di corrompere i carabinieri di Penne offrendone una: denunciato

A finire nei guai per ricettazione e istigazione alla corruzione un 19enne di Penne con precedenti: fermato per un controllo aveva in auto due bottiglie del pregiato champagne poi sequestrate, del valore di 900 e 1.300 euro di cui non ha saputo spiegare il possesso