Tegole pericolanti in via Chieti, scatta la messa in sicurezza

Piccolo trambusto in centro nel tardo pomeriggio di ieri, 18 novembre, per via di alcune tegole pericolanti che intorno alle ore 18.30 sono state individuate su un palazzo di via Chieti. Nel giro di pochi minuti, dopo la segnalazione ricevuta da diversi cittadini, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara perché la situazione poteva rappresentare un pericolo: in quel momento, infatti, c'era molta gente a passeggio lungo la strada sottostante.

Una squadra di operatori del 115 si è così occupata di effettuare le opportune verifiche per poi provvedere a mettere in sicurezza l'intera area. Nel frattempo si è creato un capannello di persone, incuriosite dall'inusuale scena. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito. Alla fine tutto è potuto tornare alla normalità.