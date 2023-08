Lite tra quattro uomini davanti alla stazione sfocia nell'aggressione di un tassista: indaga a polizia

In tre avrebbero cercato di impedire ad un quarto uomo di prendere il mezzo per raggiungere Montesilvano. Uno di questi avrebbe cercato di salire al posto di guida: alla richiesta del tassista di dargli spiegazioni l'aggressione prima verbale e poi fisica. In corso tutti gli accertamenti