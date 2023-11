Diverse strade chiuse in città per allagamento: l'elenco

L'assessore alla Protezione Civile di Pescara, Eugenio Seccia, dopo un resoconto con il responsabile di funzione, fornisce l'elenco aggiornato delle strade chiuse per allagamento a Pescara.

Queste le strade attualmente chiuse al traffico nel pomeriggio di mercoledì 22 novembre alle ore 17.40: strada della Bonifica, via Seneca, via Falcone e Borsellino corsia monti mare, via dei Marsi, via Osento, via dei Peligni, via Spaventa, via Socrate, via Tibullo, uscita asse attrezzato su rotonda capitaneria via doria, tutti i sottopassi.

L'assessore Seccia spiega quella che sia l'attuale situazione: «Sul territorio abbiamo 5 associazioni diverse operative e una in arrivo. Nello specifico gruppo comunale, volontari senza frontiere, Ana Atri, associazione Cc Chieti, associazione Casalbordino, associazione Cepagatti in arrivo. Sono attive 6 idrovore di cui 5 da 2.500 litri, 1 da 6.000 litri. Stanno lavorando tra via Tibullo, via dei Peligni, via Italica, via Socrate, via dei Teatini e nell'area limitrofa. Una squadra è stata inviata nella zona di San Silvestro spiaggia dove hanno iniziato a segnalarfe strade allagate come via Parisina. L'idrovora grande non appena termina in via dei Teatini andrà in via Osento-via Tavo».

La raccomandazione resta quella di mettersi in strada solo se strettamente necessario.