Riaperte tutte le vie che si erano allagate, resta chiusa solo strada della Bonifica per gli alberi a rischio [FOTO]

Il Comune di Pescara fa un punto della situazione dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la città nelle ultime ore.

«L'emergenza pioggia sta rientrando», fanno sapere dall'amministrazione comunale, «le strade chiuse al traffico ieri in città a causa delle precipitazioni abbondanti sono state riaperte alla circolazione».

Resta al momento impercorribile solo via della Bonifica, per controllare gli alberi a rischio dove si circola a doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione nord dall'altezza di via Pantini.

Poi da palazzo di città aggiungono: «Il centro operativo comunale è tuttora aperto, fino a nuova disposizione, e si può contattare al numero 0854283400. Il lavoro per fronteggiare le criticità è andato avanti tutta la notte e prosegue anche in queste ore da parte di operai comunali, protezione civile, polizia locale e personale della partecipate. Le squadre sono impegnate ora anche alla sistemazione dell'asfalto danneggiato dalla pioggia. È stato un evento straordinario ma siamo tutti impegnati a far rientrare le situazioni segnalate dai cittadini. Complessivamente sono caduti 120 millimetri di pioggia, a fronte di una media storica del mese di novembre di 74 millimetri per cui i disagi erano inevitabili vista l'impossibilità del sistema fognario ad accogliere tutta quella pioggia. Nella notte, come previsto, le condizioni meteo sono migliorate e le criticità maggiori sono rientrate anche grazie all'impegno di tutte le squadre che hanno lavorato senza sosta per limitare i disagi negli spostamenti ai pescaresi e a chi arriva in città dai centri limitrofi».