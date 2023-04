Ragazzino usa spray al peperoncino nel McDonald's e scatena il caos, sarà segnalato alla Procura minorile

Momenti di panico e caos all'interno del McDonald's di strada Vecchia della Madonna a Pescara Colli nel pomeriggio di sabato 29 aprile.

Un ragazzino di 15 anni avrebbe infatti usato uno spray al peperoncino mentre nel locale era in corso una festa.

Il 15enne era in compagnia di alcuni amici e probabilmente per una bravata (magari per vedere che cosa sarebbe successo) ha provato a usare lo spray urticante.

Ma gli effetti dello stesso si sono rapidamente propagati all'interno del fast food e in molti, soprattutto i bambini, hanno accusato i tipici sintomi del bruciore agli occhi e alla gola. È stato di conseguenza richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sul posto è intervenuta la polizia con gli agenti della squadra volante i quali, raccolte le testimonianze e fatto il punto su quanto accaduto, hanno individuato il giovane di 15 anni che avrebbe usato lo spray al peperoncino. Come ricordano dalla questura la vendita di questo tipo di dispositivo è vietata ai minori di 16 anni e il suo utilizzo in ambienti chiusi porta a conseguenze di tipo penale. Infatti il 15enne (da questa età si è imputabili) verrà segnalato alla Procura minorile.