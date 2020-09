Spaccio di droga nei parchi ed in strada a Pescara: fermati dalla guardia di finanza tre pusher

Controlli a tappeto nelle aree più sensibili della città da parte dei militari della guardia di finanza di Pescara, per contrastare lo spaccio e consumo di stupefacenti nelle strade e nelle piazze, e garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. In particolare, sul fronte dello spaccio, sono stati fermati 6 soggetti in possesso di droga, di cui tre denunciati all'autorità giudiziaria.

Si tratta di un ragazzo di Sulmona e di una ragazza di Foggia intercettati in via Raiale con 10 grammi di eroina e hashish, ed un terzo soggetto sorpreso nel parco Renzetti con 23 grammi di marijjuana e varie dosi di hashish. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane in particolare nei fine settimana verificando sempre anche il rispetto delle norme anti contagio per l'emergenza Coronavirus.