Sorpreso a spacciare sulla riviera nord tenta di sfuggire alla polizia: arrestato 23enne

È stato trovato in possesso di oltre 30 dosi si hashish e arrestato per spaccio un 23enne sorpreso sul lungomare nord da una delle pattuglie del reparto prevenzione crimine della questura. Con sé aveva anche 90 euro contanti ritenuti il provento proprio dell'attività di spaccio.

Il giovane è stato notato mentre su un tratto di spiaggia libera della zona centrale della città, veniva avvicinato da un altro ragazzo al quale, cercando di non farsi notare, avrebbe consegnato qualcosa. Agli agenti però quel gesto non è passato inosservato e così li hanno fermati. Dagli accertamenti sarebbe quindi emerso che c'era stata la vendita di una dose di hashish per dieci euro.

Durante il controllo il 23enne si sarebbe dimostrato ostile e non collaborativo tentando anche di sfuggire forse per disfarsi delle altre dosi trovate poi con la perquisizione personale: complessivamente 50 grammi della stessa droga già suddivisa in dosi. E' stato quindi arrestato in flagranza di reato ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Un intervento quello del reparto crimine fatto nell'ambito dei controlli mirati disposti dalla questura per il pomeriggio di venerdì 9 febbraio sia in centro che nelle zone periferiche e concentratisi in particolare in quelle dove si registrano solitamente crimini legati a spaccio, reato predatori, occupazione e vandalizzazione di edifici pubblici. Controlli che hanno portato anche al ritrovamento di altri involucri di hashish nascosti nei giardini del terminal bus con all'interno 35 grammi di stupefacente.

Complessivamente sono stati controllati 125 veicoli, identificate oltre 250 persone e contestate due violazioni al codice della strada.